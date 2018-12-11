Людмилу Алексееву похоронят в США

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой будет отправлен в США и захоронен в семейной могиле в Вашингтоне. Об этом «Интерфаксу» сообщил член «Московской Хельсинкской группы» Валерий Борщев.
«Ее кремируют на Троекуровском кладбище, и дети заберут урну с собой», – уточнил Борщев.
Ранее Госдепартамент США назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц мира.
Глава «Московской Хельсинкской группы», член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева умерла 8 декабря в больнице на 92-м году жизни. Прощание с ней прошло 11 декабря в Центральном доме журналиста. В траурном мероприятии приняли участие президент Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, глава Центризбиркома Элла Памфилова, омбудсмен Татьяна Москалькова.
Находящийся под арестом лидер движения «За права человека» Лев Пономарев не смог посетить церемонию прощания по решению суда.