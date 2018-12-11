США назвали Алексееву величайшей правозащитницей

Госдепартамент США выразил соболезнования в связи со смертью российской правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом говорится в заявлении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

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«Сегодня, в Международный День прав человека, мы с глубокой печатью встречаем новость о кончине в России одной из величайших правозащитниц мира Людмилы Михайловны Алексеевой. До последнего она боролась за человеческое достоинство, вдохновляя и наставляя многие поколения гражданских активистов в ее родной стране», — отметили в Госдепе.

10 декабря стало известно, что Тверской суд Москвы не отпустил лидера движения «За права человека» Льва Пономарева из-под ареста ради посещения похорон главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. Пономарев отбывает наказание за публикацию в Facebook с призывом приходить на акцию в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия». Ранее за него вступилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, заявив, что что было бы «совершенно правильно» позволить «единомышленнику, человеку, который долгие годы проработал вместе с Людмилой Михайловной, попрощаться».

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева умерла 8 декабря в больнице на 92-м году жизни. Прощание с ней пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста, затем ее похоронят на Троекуровском кладбище.

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