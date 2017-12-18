Путин вручил правозащитнице Алексеевой премию

Президент России Владимир Путин вручил государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 18 декабря.

«Независимыми экспертами и общественными комиссиями по определению кандидатур была проведена большая и, прямо скажем, непростая работа. Однако бывают ситуации, когда выбор практически единодушен: государственная премия за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности присуждена Людмиле Михайловне Алексеевой. В любые времена она была верна себе и своим убеждениям, своим идеалам», — сказал Путин на церемонии вручения госпремий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности в 2017 году.

Президент отметил, что с Алексеевой можно в чем-то не соглашаться, но это не мешает относиться к ней с огромным уважением за ее мужество. «Сегодняшняя премия — знак признательности Людмиле Михайловне за годы, за десятилетия, которые она посвятила правозащитной деятельности и самоотверженному служению людям», — добавил он.

20 июля Владимир Путин приехал домой к Людмиле Алексеевой на Арбат, чтобы лично поздравить ее с 90-летием. Глава государства подарил правозащитнице цветы и гравюру с видом Евпатории — города, где она родилась. Именинница удивилась визиту президента, отметив, что «всю жизнь свою занималась черт-те чем».

Московская Хельсинкская группа, созданная в 1976 году, — старейшая в России организация по защите прав человека.