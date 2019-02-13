Движение Льва Пономарева внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции внесло движение правозащитника Льва Пономарева «За права человека» в реестр иностранных агентов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что факт получения иностранных денег был установлен в ходе внеплановой документарной проверки, которую ведомство инициировало в середине декабря.

В разговоре с «МБХ Медиа» Пономарев уточнил, что поводом для внесения движения в реестр могло стать финансирование НКО «Горячая линия», которым он руководит. По его словам, организация борется с пытками в российских колониях и, например, в 2018 году она получала 500 тысяч рублей от посольства Франции и 40 тысяч долларов по гранту от комитета ООН по борьбе с пытками.

«Я понимал, что рано или поздно закончится этим. Того, что дают президентские гранты, катастрофически не хватает для работы этих организаций. Зарплаты у нас, наверное, в два раза меньше, чем в среднем по Москве. Я пытаюсь открыто взаимодействовать с властью, я это делаю. Но, видимо, кто-то во власти этого допускать не хочет», — добавил правозащитник.

Отмечается, что движение «За права человека» было внесено в список «иностранных агентов» в декабре 2014 года, однако через год его оттуда исключили.

В декабре прошлого года стало известно о том, что движение Пономарева впервые за восемь лет оставили без президентского гранта. По мнению правозащитника, причиной отказа стала плохо составленная заявка на получение средств из госбюджета.

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