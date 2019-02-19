Ситуацию с правами человека в России приравняли к Йемену и Северной Корее

Ситуацию с правами человека в России приравняли к существующей в Северной Корее, Йемене, Мьянме, Сирии и Ливии. Об этом говорится докладе Совета ЕС по правам человека.

В частности, речь идет о применении пыток и других уничижительных мер в качестве наказания со стороны государственных и негосударственных организаций: похищении людей и внесудебных расправах. Особую озабоченность вызвали Бурунди, Республика Чечня (в составе РФ), «нелегально аннексированная Россией» Республика Крым, не находящиеся под контролем руководства страны регионы на востоке Украины, КНДР, Ливия, Мьянма, Пакистан, Йемен и другие страны.

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В документе также отмечаются случаи дискриминации и притеснения по национальному, этническому и религиозному признаку. Среди нарушителей оказались Республика Крым, город Севастополь, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, где, по некоторым сообщениям, действуют правительственные лагеря принудительного политического воспитания.

Среди государств, ограничивающих свободу граждан на свободу слова, совести, собрания, а также препятствующих деятельности журналистов — Россия, Судан, Беларусь, Бангладеш, Турция и Венесуэла.

Ранее в феврале ООН призвала Россию прекратить борьбу со свободой совести. Руководству страны посоветовали пересмотреть положения закона о борьбе с экстремизмом так, чтобы это понятие перестало быть расплывчатым и содержало в себе элемент насилия или ненависти.

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