Россия выплатит 75 тысяч евро Льву Пономареву и задержанным на акциях протеста

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 75 тысяч евро компенсации девяти россиянам, задержанным на протестных акциях в Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде и Светлогорске в 2006, 2007 и 2010 годах, говорится в опубликованном на сайте суда решении.

Среди истцов — глава движения «За права человека» Лев Пономарев, член федерального политсовета партии ПАРНАС Михаил Шнейдер и правозащитник Михаил Кригер. Каждому по их жалобам присуждено по 7,5 тысячи евро. Помимо выплаты компенсации, Россия должна заплатить 22 тысячи евро для покрытия судебных издержек заявителей.

Страсбургский суд постановил, что в результате задержаний было нарушено право девяти активистов на свободу собраний, которое гарантировано статьей 11 Европейской конвенции о защите прав человека, а также прописанное в статье 13 право на эффективное средство правовой защиты. В частности, одно из мероприятий проходило в 2006 году у здания ФСБ на Лубянке в форме пикета, второе посвящено памяти жертв теракта в Беслане.

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