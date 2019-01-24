Россияне побили рекорд по жалобам

В 2018 году в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило 12,15 тысячи жалоб из России, следует из отчета организации. Этот показатель стал рекордным, пишет «Коммерсантъ».

В целом Россия остается крупнейшим поставщиком жалоб в ЕСПЧ. Всего на рассмотрении суда в прошлом году находились более 56 тысяч дел.

Кроме того, Россия лидирует по числу проигранных правительством дел несмотря на то, что этот показатель снизился в сравнении с 2017 годом. Ключевыми в ЕСПЧ считают три дела: о неэффективности расследования убийства журналистки Анны Политковской, политическом преследовании оппозиционера Алексея Навального и дело супругов Лозовых, которых власти несколько лет не уведомляли об убийстве их сына.

Российские власти имеют возможность не исполнять решения ЕСПЧ благодаря праву Конституционного суда определять, выполнять ли вердикты межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. Такое право высшей инстанции в 2015 году предоставил президент России Владимир Путин.

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