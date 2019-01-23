Родным пропавших на Северном Кавказе присудили более 1,6 миллиона евро

Россия должна выплатить родным 20 пропавших в Чечне и Ингушетии компенсации на общую сумму свыше 1,6 миллиона евро. Такие постановления вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает проект «Правовая инициатива», юристы которого представляли интересы части истцов.

Материалы по теме Спортсмены в камуфляже В Чечне пропал бывший начштаба батальона "Восток"

Суд установил, что были нарушены четыре статьи Европейской конвенции о правах человека, в том числе о праве на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.

Россияне пропали в 2000-2005 годах, когда на части территории республик вводились особые режимы контртеррористической операции. Вызвавших подозрение у силовиков отвозили на фильтрационные пункты или военные комендатуры, а родственникам обещали, что после проверки документов всех освободят, но никто из них так и не вернулся.

«Государство-ответчик несет ответственность не только по выплате компенсаций морального и материального ущерба, но и по эффективному расследованию похищений. Однако на практике исполнение постановлений ЕСПЧ ограничивается лишь выплатой денежных компенсаций», — рассказал юрист Рустам Мацев.

Российский Минюст настаивал, что родственники похищенных не представили достаточно доказательств того, что в этом принимали участие правительственные войска или иные представители государства. Ведомство указывало, что заявители не прошли все судебные инстанции в России.

«Правовая инициатива» занималась делами о пропаже 15 чеченцев. Семьи остальных шести в суде представляли организации «Матери Чечни», «Мемориал» и частные адвокаты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Редакция «Ленты.ру» ищет врачей и медработников, которые могут рассказать на условиях анонимности о трудностях работы в России. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru