ЕСПЧ признал политически мотивированными задержания и аресты Навального

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала политически мотивированными задержания и аресты оппозиционера Алексея Навального и обязала Россию выплатить ему 50 тысяч евро компенсации морального вреда, тысячу евро возмещения материального ущерба и 12 тысяч евро судебных издержек. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно решению, в отношении Навального была нарушена статья 18 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на отсутствие политической или иной подоплеки в случае ограничения человека в правах и свободах государством. Речь идет о семи задержаниях на акциях и шести возбужденных административных делах против Навального в период с марта 2012-го по февраль 2014 года. Страсбург пришел к выводу, что российские власти нарушили статью 18 вместе с правом на личную неприкосновенность и свободу собраний (статьи 5 и 11 Конвенции).

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«Медиазона» отмечает, что первоначальное решение по этому делу было вынесено в феврале 2017-го, но обе стороны потребовали пересмотреть дело.

В октябре 2017 году ЕСПЧ не нашел политической подоплеки в действиях силовиков по отношению к братьям Навальным, но признал разбирательство по делу «Ив Роше» несправедливым. Суд постановил выплатить каждому по 10 тысяч евро, а также оплатить судебные расходы Алексею Навальному (в размере 45 тысяч евро) и компенсировать издержки его брату Олегу (11 тысяч евро и 460 тысяч рублей). По требованию российского Минюста, недовольного с решением Страсбурга, дело было отправлено на рассмотрение в Большую палату ЕСПЧ.

В декабре 2014-го Олег и Алексей Навальные были признаны виновными по делу о хищении денег компании «Ив Роше». Оппозиционер получил 3,5 года условно и пять лет испытательного срока, который в августе 2017-го был продлен, а его брат — 3,5 года общего режима. Он вышел на свободу 29 июня.

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