Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы. Об этом сообщает фонд «Правовая инициатива».

Суд признал власти России ответственными за исчезновение 12 человек и обязал выплатить их семьям 1,17 миллиона евро компенсации. В решении ЕСПЧ также отмечается, что в каждом из рассмотренных дел были зафиксированы нарушения Европейской конвенции о защите прав человека. «Суд признал нарушение статей Конвенции в связи с насильственными исчезновениями жителей Чечни, мы знаем, что это был период контртеррористической операции на территории Чеченской республики, и этот режим был отменен только в 2009 году», — заявила адвокат «Правовой инициативы» Ольга Гнездилова. По ее словам, родственники исчезнувших не раз обращались к властям с просьбой провести расследование, однако виновные так и не были найдены.

В октябре 2018 года ЕСПЧ присудил 1,5 миллиона евро родственникам 21 жителя Чечни, которые были похищены во время спецопераций федеральных войск в 2001-2005 годах. Согласно постановлению суда, Россия нарушила запрет пыток и бесчеловечного обращения, а также права на жизнь, свободу и судебную защиту.

В июле 2017 года «Новая газета» опубликовала список из 27 человек, которые, по информации издания, были убиты в Грозном в ночь на 26 января. Позже, как сообщала «Русская служба Би-би-си», родственников пропавших в Чечне людей заставили подписать заявления о том, что их родные уехали в Сирию или сами ушли из дома. Некоторые семьи утверждали, что силовики также требовали предоставить им российский и заграничный паспорта пропавших.

Чеченские власти сочли статью «Новой газеты» «всплеском нездоровой фантазии». Так, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал информацию о предполагаемых убийствах ложью.

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