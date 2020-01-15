Human Rights Watch рассказали об ухудшении ситуации с правами человека в России

В России продолжает ухудшаться ситуация с правами человека. Об этом сообщается в докладе правозащитной организации Human Rights Watch за 2019 год.

В документе утверждается, что в 2019 году власти «усилили репрессии», особенно в отношении критиков власти и активистов. Отмечается, что протесты оппозиции были встречены жестким отпором, массовыми задержаниями и уголовными делами. Помимо этого, Human Rights Watch обратили внимание на ухудшение ситуации на Северном Кавказе, в частности, в Ингушетии.

Организация также рассказала о преследованиях крымских татар по сфабрикованным обвинениям. Правозащитники подчеркнули, что судебные обвинения членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» были необоснованны. Согласно докладу, только в марте в Крыму были арестованы 24 человека.

В докладе за 2018 год организация утверждала, что декриминализация побоев в России привела исключительно к негативным последствиям. Доклад был основан в том числе на интервью с десятками жертв бытового насилия, которые обращались за помощью к государству, но не получили ее.

В 90 процентах случаев потерпевшей отказывали в возбуждении уголовного или даже административного дела. Обычно заявления в полицию оставались без ответа, а у юристов нет рычагов, чтобы заставить полицию работать.

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