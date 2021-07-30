Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live»

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube заблокировать канал «Навальный Live» Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, регулятор также потребовал внести в список запрещенных материалов YouTube-канал юриста ФБК Любови Соболь. Отмечается, что причиной этого требования в ведомстве назвали нарушение закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации»

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайты Навального, а также юриста ФБК Любови Соболь и руководителя региональных штабов Навального Леонида Волкова.

Сайты navalny.com, soboll.ru и leonidvolkov.ru были внесены в реестр на основании статьи 15.3. Согласно статье, регулятор ограничивает доступ к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Кроме того, в список входят «информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам».