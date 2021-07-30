В Роскомнадзоре объяснили требование заблокировать YouTube-канал Навального

Роскомнадзор объяснил свое требование ограничить доступ к YouTube-каналу «Навальный Live» Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Об этом рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе регулятора.

В Роскомнадзоре отметили, что на канале «размещались призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Представители регулятора напомнили, что блокировке подлежат сайты и аккаунты экстремистской организации в социальных сетях, ее региональных подразделений и организаторов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube заблокировать канал Навального. Регулятор также потребовал внести в список запрещенных материалов YouTube-канал юриста ФБК Любови Соболь.

До этого был ограничен доступ к сайтам Навального, Соболь и руководителя региональных штабов Навального Леонида Волкова.

Сайты navalny.com, soboll.ru и leonidvolkov.ru были внесены в реестр на основании статьи 15.3. Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно статье, регулятор ограничивает доступ к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Кроме того, в список входят «информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам».