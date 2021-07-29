В России заблокировали тысячу сайтов с поддельными сертификатами о вакцинации

В России заблокировали или удалили почти тысячу сайтов и интернет-страниц, на которых продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Представители ведомства рассказали, что с начала этого года был ограничен доступ к 976 ресурсам. «Из них: в июле — 934, в июне — 29, в мае — 7, в апреле — 5, в марте — 1», — уточнили в Роскомнадзоре.

Под блокировку попали как самостоятельные сайты в интернете, так и различные страницы в соцсетях. В регуляторе уточнили, что обращают внимание как на конкретные публикации в соцсетях, так и на сообщества и пользовательские аккаунты.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин заявил, что административную и уголовную ответственность могут понести не только продавцы фейковых COVID-сертификатов, но и купившие их граждане. Как пояснил эксперт, значение будет иметь не сам факт заражения, а то, что была создана угроза здоровью и безопасности других людей.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили 24 уголовных дела по факту продажи фейковых документов о вакцинации и справок об отсутствии коронавируса. Три из них направлены в суд.