МИД уличил Apple и Google в попытке вмешаться в выборы в России

МИД РФ: Apple и Google игнорируют законодательство России и вмешиваются в выборы

Отсутствие реакции американских корпораций Apple и Google на требования российских властей удалить запрещенный экстремистский контент может быть связано с предстоящими в России выборами. В этом уличила американских IT-гигантов представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube телеканала «Россия 24».

По словам Захаровой, демонстративное игнорирование российских законов со стороны американских юрлиц и компаний неприемлемо. Иностранные компании формируют «определенные обстоятельства, которые вполне можно трактовать как попытку вмешиваться не просто во внутренние дела, а в электоральный политический процесс».

«Дальнейшее попустительство со стороны американских IT-монополий, распространение запрещенных материалов, правомерно трактовать как вмешательство во внутренние дела российского государства», — заявила Захарова.

Ранее Роскомнадзор пригрозил Twitter и Google штрафами в размере 20 миллионов рублей по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»). 19 августа Google получил штраф в размере шести миллионов рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Apple 27 апреля. Служба установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений для операционной системы iOS. В российском ведомстве посчитали, что действия Apple «привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам», то есть компания воспользовалась собственным монопольным положением. Размер штрафа превышает 12 миллионов долларов (906 миллионов рублей). 30 августа ФАС обвинила Apple в навязывании пользователям невыгодных условий.