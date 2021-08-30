ФАС обвинила Apple в навязывании пользователям невыгодных условий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, выдав компании предупреждение о недопустимости таких действий. Об этом сказано на сайте ведомства.

Корпорация навязывает разработчикам невыгодные условия и запрещает информировать пользователей о наличии альтернативного более выгодного способа оплаты товара, считают в ведомстве. Туда поступили жалобы от разработчиков и пользователей.

«Заявители отмечают, что в некоторых случаях купить товар, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, а после — приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учетной записью», — отметили в ФАС. Это связано с тем, что Apple берет комиссию от 15 до 30 процентов с каждого платежа в App Store. Пользователи не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store, подчеркнули в ведомстве.

Это негативно влияет на конкуренцию и может приводить к росту цен на продукцию разработчиков. Устранить нарушения компания должна не позднее 30 сентября этого года.

Ранее Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России из-за штрафа почти на миллиард рублей. ФАС оштрафовала Apple 27 апреля.

Служба установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений для операционной системы iOS. В российском ведомстве посчитали, что действия Apple «привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам», то есть компания воспользовалась собственным монопольным положением.