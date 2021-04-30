Apple обвинили в нарушении конкуренции

Представитель антимонопольной службы Европейской комиссии Маргрет Вестагер обвинила производителя iPhone в подавлении конкурентов на рынке стриминговых приложений, пишет «Би-би-си».

По предварительным выводам Вестагер, Apple со своим продуктом Apple Music нарушает закон ЕС о конкуренции в отношении сторонних музыкальных сервисов. «Компания взимает в своем магазине приложений AppStore высокие комиссионные с конкурентов и не дает им сообщать потребителям об альтернативных вариантах подписки. Страдают и сами пользователи на устройствах IOS», — пишет в своем Twitter исполнительный вице-президент антимонопольного регулятора.

Данные обвинения возникли на почве заявления Spotify в 2019 году о том, что Apple сдерживает их инновации. В ответ на это Apple заявила, что не получала комиссию с 99 процентов подписчиков Spotify.

Сейчас регуляторы проверяют AppStore по двум направлениям: позволяет ли Apple разработчикам других приложений информировать пользователей об альтернативных вариантах покупки за пределами этого магазина, предупреждает ли пользователей о 15-процентной комиссии, которую компания взимает за покупки в App Store — это порядка 1 миллиона фунтов стерлингов со всех продуктов в год.

В случае подтверждения жалоб конкурентов Apple Music компании грозит крупный штраф, также ей нужно будет откорректировать свою политику в AppStore.

Создатели Fortnite, компания Epic Games подали на Apple аналогичную жалобу в рамках уже начатого разбирательства о 30-процентном сокращении покупок в приложении, который обернулся тем, что Apple удалила игру из AppStore.

В 2020 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила Apple в ограничении конкуренции на рынке приложений и потребовала у нее удалить из своей документации некоторые положения об отклонении продуктов сторонних разработчиков на размещение в AppStore. Корпорация обжаловала это решение, как и претензии со стороны «Лаборатории Касперского» о публикации их приложения.