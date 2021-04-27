Apple не согласилась со штрафом в России

Американская корпорация Apple не согласилась с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о штрафе в размере 12 миллионов долларов и намерена его обжаловать в установленном порядке, сообщает «Интерфакс».

Наказание связано с жалобой «Лаборатории Касперского», поданной еще в 2019 году. Тогда разработчик назвал необоснованным отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple.

В ответ американская компания указала, что работала с «Лабораторией Касперского», чтобы та изменила приложение для соответствия правилам AppStore, установленными для защиты детей. Представитель Apple напомнил, что у Касперского в AppStore 13 приложений, для них выпущены сотни обновлений.

Между тем в российском ведомстве посчитали, что действия Apple «привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам», то есть компания воспользовалась собственным монопольным положением.

Еще в 2020 году ФАС обвинила Apple в ограничении конкуренции на рынке приложений и потребовала удалить из своей документации определенные положения. Речь идет о праве компании отклонять приложения сторонних разработчиков на размещение в AppStore. В настоящее время корпорация обжаловала то решение.

Ранее сообщалось, что Apple планирует инвестировать в экономику США более 430 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет.