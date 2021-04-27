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В России оценили решение ФАС оштрафовать Apple почти на миллиард рублей

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Фото: Globallookpress.com

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев оценил решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) применить к Apple оборотный штраф за злоупотребление доминирующим положением. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт назвал санкции против IT-гиганта обоснованными, потому что, по его выражению, из-за действий Apple пострадали российские и зарубежные производители программного обеспечения.

Журавлев подчеркнул, что сумма штрафа в 12 миллионов долларов (906 миллионов рублей по текущему курсу) несоизмерима с теми выплатами, которые требуют от Apple регуляторы США и европейских стран.

«12 миллионов долларов — для Apple это совсем небольшие деньги. Соответственно, чтобы Россия имела возможность стимулировать бигтех (в том числе такие компании, как Apple), необходимо увеличить штрафы, которые на сегодняшний день предусмотрены за соответствующие правонарушения», — считает Журавлев. Он добавил, что во Франции компания обязана выплатить почти 1,2 миллиарда евро (108 миллиардов рублей) по делу о картельном сговоре.

По словам председателя АЮР, увеличение штрафов не приведет к уходу иностранных компаний с отечественного рынка. Американские IT-гиганты заинтересованы в работе на территории России, продолжает Журавлев. По его словам, это наглядно демонстрирует то, что Apple стала одной из первых зарубежных корпораций, которая согласилась на условия Минцифры по предустановке приложений на iPhone.

Эксперт также отметил, что для борьбы с нарушителями российского законодательства необходимо применять к ним и другие санкции, если штрафы не помогают. В качестве примера Журавлев предложил воздействовать на доходы иностранных компаний от рекламы.

Журавлев уверен, что Apple будет «до последнего сопротивляться» в исполнении предписания, станет оспаривать его через суд, полоть до Верховного суда.

«Если лицензионное соглашение с разработчиками будет изменено, то по всем другим аналогичным сферам разработки ПО произойдет улучшение конкуренции, и Apple не сможет продвигать свои продукты как приоритетные», — объяснил свою позицию эксперт.

ФАС оштрафовала Apple 27 апреля. В прошлом году ведомство возбудило дело в отношении Apple после жалобы «Лаборатории Касперского». Регулятор выяснил, что IT-гигант злоупотребил доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS. Apple не согласилась с решением ФАС и намерена его обжаловать в установленном порядке.

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