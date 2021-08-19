Российский суд оштрафовал Google на шесть миллионов рублей

Суд Москвы оштрафовал Google на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента

В России оштрафовали американскую корпорацию Google еще на шесть миллионов рублей. Как сообщает ТАСС, суд Таганского района Москвы вынес такое решение из-за неудаления компанией запрещенного контента.

«Решением судебного участка № 422 мирового суда компания Google признана виновным по двум протоколам, составленным по ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей», — говорится в официальном заявлении.

Ранее 19 августа суд оштрафовал Google на два миллиона рублей. Отмечается, что решение также было вынесено из-за того, что компания не ограничила доступ к информации, запрещенной российским законодательством.

Таким образом, сумма штрафов, вынесенных 19 августа, составила шесть миллионов рублей.

Общая сумма штрафов компании в России выросла до 32,5 миллиона рублей. Их выписали за неудаление запрещенной информации, включая призывов к экстремизму, и отказ локализовать личные данные россиян на отечественных серверах. О каких именно публикациях идет речь, не уточняется.

