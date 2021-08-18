Интернет и СМИ
 
Последние новости
В США предсказали вероятного будущего лидера Афганистана
В Windows сломалось переключение между окнами
Москвичей предупредили о ливнях с градом
В Туркмении рассказали о регулярных контактах с «Талибаном»
Невеста познакомила родителей с семьей жениха и оказалась перед сложным выбором
Афганские беженцы вышли на протест перед зданием ООН в Бишкеке
Крупнейшие компании мира начали копить деньги из страха перед коронавирусом
В ГИБДД назвали самый опасный вид аварий в Москве 
Билли Айлиш полюбила стрижку как у Аллегровой и сделала ее трендом в TikTok
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме оценили возможности россиян прожить без Google

Депутат Мукабенова заявила, что россияне смогут прожить без Google
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова отреагировала на заявление американской корпорации Google о возможном уходе из России. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она оценила возможности граждан прожить без популярного интернет-поисковика.

Мукабенова назвала поведение Google «истеричным». По ее мнению, компании следует решать все проблемы через суд и не прибегать к манипуляциям. «Они [представители Google] работают на территории этой страны, зарабатывая деньги с наших граждан. При этом они еще и стараются манипулировать потребителями своего же продукта. Это неприемлемо», — считает депутат.

Как Россия плакала по Михаилу Кругу и запускала «Фабрику звезд»
Читать

Зампред комитета Госдумы добавила, что в России есть достаточно качественных поисковых сервисов. Она заявила, что жители страны смогут спокойно прожить без Google. «Я не считаю, что без Google наши граждане не смогут. Лично я очень редко им пользуюсь. "Яндекс" также справляется. Нельзя кричать, что без них народ вымрет. Они пытаются сохранить свой бизнес истерикой и утверждать, что граждане без их программы просто не справятся. Это неправда», — сказала Мукабенова.

Ранее представители Роскомнадзора обвинили американскую корпорацию в шантаже из-за угрозы не удалять запрещенную информацию. В ведомстве отметили, что ради реализации своих коммерческих интересов Google «готова подвергнуть опасности жизнь и здоровье пользователей интернета из России».

16 августа американская корпорация сообщила, что судебная неустойка, которая грозит ей, если она не разблокирует YouTube -канал «Царьграда» влечет «существенные риски для ее возможности работать на территории России», а также «поставит под удар» выполнение федерального закона «Об информации». Google может перестать удалять из поисковой выдачи ссылки на заблокированные в России материалы.

Канал «Царьграда» на YouTube заблокировали летом 2020 года. Его владелец Константин Малофеев находится под санкциями США, Канады и Евросоюза с 2014 года. В 2021 году российский суд счел блокировку YouTube-канала незаконной и потребовал возобновить к нему доступ.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский суд оштрафовал Google на 14 миллионов рублей
Российский суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей
Google оставит удаленных сотрудников без денег
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02 3 июля

«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»

Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
03:4715 августа

Названы запрещенные фразы при разговоре с мошенниками

12:5014 августа

В Белоруссии частично заблокировали популярные соцсети

05:3414 августа

Известный российский блогер приехал в столицу Афганистана и описал обстановку

Интернет и СМИ00:0125 июня

Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.

Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
22:4513 августа

Гендиректор «Би-би-си» осудил отказ России в продлении визы журналистке

20:2413 августа

В Британии прокомментировали отказ России в продлении визы журналистке

00:20 6 августа

Скабеева резко ответила на претензии МОК к России из-за ЛГБТ-спортсменов

Интернет и СМИ00:0128 июня

«Что я сделал со своей жизнью?»

Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
18:3313 августа

Популярные комики вступились за пошутившего про русских Мирзализаде

15:3713 августа

Познер отреагировал на оскорбления Жириновского

14:4213 августа

Россиянам назвали способы защиты банковских данных от хакеров

Россия
Участник массовой драки в торговом центре Москвы рассказал о случившемся
«Мчались к Белому дому, обгоняя танки»
30 лет назад начался августовский путч. Как Москва оказалась на грани войны?
Уровень сероводорода в воздухе Челябинска превысил норму почти в 30 раз
«Если кто-то хотел выпить, он знал, как достать»
 
В России выявили 20 914 новых случаев коронавируса
Биолог констатировала почти полное исчезновение штамма «йота»
«Каждый день для Дениса может стать последним»
Двухлетнего мальчика спасет срочная операция на сердце. Нужна наша помощь
Все материалы
Мир
«Я боюсь, что талибы убьют меня и близких»
Жители Кабула о том, как выживают в захваченном террористами Афганистане
Новая угроза.
Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов
Талибы объявили о захвате всего Афганистана.
Взятие Кабула и эвакуация людей: как в стране передают власть террористам
«Они не боятся правосудия»
Арабская мафия захватила Германию. Почему против криминальных кланов бессильны все законы?
Все материалы
Бывший СССР
В Узбекистане задержали большую группу беглых афганских военных
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолет
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
В Таджикистане срочники смогут легально откупиться от армии за 160 тысяч рублей
Мэр Риги продолжит поддерживать белорусскую оппозицию в борьбе против Лукашенко
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
Все материалы
Экономика
Крушение Ил-112В стало угрозой сразу для двух госпрограмм
Черная смерть.
Как разлив нефти в Новороссийском порту скажется на экологии
Национальная валюта Афганистана обесценилась
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Российский софт попросили написать под несуществующие компьютеры
За банкротство в ответе.
Почему бывший губернатор Челябинской области может лишиться столичной недвижимости
«Билайн» запустил пакетные предложения для связи в путешествиях за границей
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин из-за квартиры напал на родственника с мачете и покончил с собой
Сибирский форсаж.
Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
Задержаны похитившие 12 россиян ради выкупа братья
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин с другом из ревности забили до смерти двух человек
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.
В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса на 70 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Как Россия подсела на «Фабрику звезд» и похоронила короля шансона
 
Представительница МакSим раскрыла подробности реабилитации певицы
Встали на поток.
Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
Семья Стаса Пьехи потребовала ограничить свободу избившей ребенка соседке
Стадное чувство.
Почему курение, ожирение, счастье и зевота могут быть заразными
Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обвинил Google в шантаже и давлении на суд
Звезда КВН признался в пережитой звездной болезни
«Ставят свои правила выше закона»
Могущество соцсетей растет — они блокируют даже президентов. Как с этим бороться?
Популярный ведущий объяснил засилье бывших игроков КВН на телевидении
Владелец поврежденной машины нашел спорный подарок от виновника ДТП на стекле
«Мы ошиблись»
Французы создали интернет и пользовались им раньше всех на планете. Что погубило их революционный проект?
Все материалы
Ценности
Модель обругали за фото в мусульманской одежде на фоне событий в Афганистане
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Старшая сестра Кардашьян показала новую прическу на фото в бикини
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Девушка придумала способ не носить бюстгальтер под облегающей одеждой
Теодоро Нгема Обианг Манге«Просто счастливый человек»
Как сын африканского президента получил власть и растратил деньги страны на роскошь и женщин
Белла Хадид снялась в бикини марки Эмили Ратаковски и взволновала поклонников
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Повелитель женских сердец.
Как жил денди-авантюрист, соблазнивший половину Лондона и разбогатевший на дамских слабостях
Все материалы
Перечислены любимые дизельные автомобили россиян
Циклон карающий: 30 лет суперпикапу GMC Syclone
Грузовик, который обгонял Ferrari и стоил как два стандартных пикапа
Раскрыты характеристики и стоимость спорткупе Nissan Z
Джигитовка на Lamborghini
Изучаем красоты Карачаево-Черкесии на внедорожном суперкаре Lamborghini Urus
У универсала Mercedes-Benz C-Class появилась версия All-Terrain для плохих дорог
Москва: сотня редких машин на обычной парковке. Видео!
Блогеры нашли площадку с раритетами и показали самые интересные
Kia анонсировала «внедорожную» версию Seltos
Все материалы
Среда обитания
Названы наименее и наиболее обеспеченные жильем города России
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки
Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
Россиянам дали советы по защите дачи от налетчиков
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Все материалы