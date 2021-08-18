В Госдуме оценили возможности россиян прожить без Google

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова отреагировала на заявление американской корпорации Google о возможном уходе из России. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она оценила возможности граждан прожить без популярного интернет-поисковика.

Мукабенова назвала поведение Google «истеричным». По ее мнению, компании следует решать все проблемы через суд и не прибегать к манипуляциям. «Они [представители Google] работают на территории этой страны, зарабатывая деньги с наших граждан. При этом они еще и стараются манипулировать потребителями своего же продукта. Это неприемлемо», — считает депутат.

Зампред комитета Госдумы добавила, что в России есть достаточно качественных поисковых сервисов. Она заявила, что жители страны смогут спокойно прожить без Google. «Я не считаю, что без Google наши граждане не смогут. Лично я очень редко им пользуюсь. "Яндекс" также справляется. Нельзя кричать, что без них народ вымрет. Они пытаются сохранить свой бизнес истерикой и утверждать, что граждане без их программы просто не справятся. Это неправда», — сказала Мукабенова.

Ранее представители Роскомнадзора обвинили американскую корпорацию в шантаже из-за угрозы не удалять запрещенную информацию. В ведомстве отметили, что ради реализации своих коммерческих интересов Google «готова подвергнуть опасности жизнь и здоровье пользователей интернета из России».

16 августа американская корпорация сообщила, что судебная неустойка, которая грозит ей, если она не разблокирует YouTube -канал «Царьграда» влечет «существенные риски для ее возможности работать на территории России», а также «поставит под удар» выполнение федерального закона «Об информации». Google может перестать удалять из поисковой выдачи ссылки на заблокированные в России материалы.

Канал «Царьграда» на YouTube заблокировали летом 2020 года. Его владелец Константин Малофеев находится под санкциями США, Канады и Евросоюза с 2014 года. В 2021 году российский суд счел блокировку YouTube-канала незаконной и потребовал возобновить к нему доступ.