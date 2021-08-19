Google отказалась от зарядника для смартфонов

Google объявила, что их смартфоны будут поставляться без бесплатного зарядника. Об этом сообщает издание The Verge.

В компании рассказали, что представленная 17 августа бюджетная модель Pixel 5a 5G окажется последним смартфоном, который имеет в комплекте зарядный блок. Начиная с флагманов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, релиз которых ожидается осенью, телефоны останутся без комплектного адаптера.

Как и другие производители смартфонов, Google объяснила отказ тем, что большая часть потребителей имеет зарядный адаптер дома. Также в компании напомнили о пользе для экологии. Вероятно, выбросы парниковых газов при производстве и доставке зарядных устройств и аксессуаров будут распределяться между большим количеством компаний, так как пользователи будут приобретать их у сторонних производителей.

Как считают специалисты, принимая данное решение, в первую очередь Google исходила из соображения сэкономить на выпуске устройств. «Это новая реальность, с которой нам придется смириться», — говорится в материале.

В середине августа пользователи флагмана Samsung за 170 тысяч рублей не обнаружили бесплатного зарядника в комплекте с девайсом. Ранее зарядным устройством перестали комплектовать смартфоны Xiaomi и Apple.