Смартфон Samsung за 170 тысяч рублей остался без зарядки в комплекте

Флагманские раскладные смартфоны Samsung вышли без адаптера в комплекте. Информация об этом приводится на сайте компании.

Как следует из описания моделей Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G, телефоны будут комплектоваться кабелем для зарядки и скрепкой для извлечения сим-карты. Бесплатный адаптер, который обычный присутствовал в коробке с телефонами, не предусмотрен. Комплектного аксессуара лишилась даже самая дорогая версия Galaxy Z Fold3 5G, которая в России доступна за 170 тысяч рублей.

Остальные смартфоны в официальном интернет-магазине Samsung также остались без комплектного зарядника. Его можно приобрести на сайте компании или у партнеров отдельно.

Первыми телефонами Samsung, которые не получили бесплатный адаптер, оказались вышедшие в январе устройства серии Galaxy S21. Данное решение объяснили заботой об экологии. Осенью от комплектных зарядников отказалась Apple.

Анонс нового поколения складных смартфонов Samsung состоялся 11 августа. Компания представила две модели — Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G. Стоимость базового Galaxy Z Flip3 5G составила 90 тысяч рублей, топовый Galaxy Z Fold3 5G с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти оценили в 170 тысяч рублей.