Samsung представила новые раскладные смартфоны

Samsung анонсировала раскладные смартфоны Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G. Об этом стало известно в ходе онлайн-трансляции, запись которой доступна на YouTube.

Модель Galaxy Z Fold3 5G получила складываемый пополам 7,6-дюймовый основной экран и 6,2-дюймовый дополнительный. Оба дисплея созданы на матрице Dynamic AMOLED 2X и поддерживают частоту 120 герц. Устройство базируется на флагманском чипе Snapdragon 888, имеет 12 гигабайт оперативной и до 512 гигабайт встроенной памяти. На задней панели представленного девайса находится тройная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Гаджет получил две фронтальные камеры: первая разрешением 10 мегапикселей установлена во внешний экран, вторая с разрешением на четыре мегапикселя располагается на внутреннем.

Раскладной телефон также получил аккумулятор емкостью 4400 миллиампер-часов, защиту от влаги по стандарту IPX8, боковой дактилоскопический сенсор, функцию разблокировки по лицу и Android 11.

Модель Galaxy Z Flip3 5G отличается складываемым по горизонтали корпусом, состоящим из двух половин. Основной экран на 6,7 дюйма с частотой 120 герц базируется на матрице Dynamic AMOLED 2X. Дополнительный дисплей имеет диагональ 1,9 дюйма и матрицу Super AMOLED — он предназначен для отображения справочной информации.

Аппарат вышел с флагманским процессором Snapdragon 888, имеет восемь гигабайт оперативной и до 256 гигабайт встроенной памяти, двойную камеру с объективами на 12 мегапикселей каждый, 10-мегапиксельную фронтальную камеру. Раскладушка получила батарею на 3300 миллиампер-часов, защиту от влаги по стандарту IPX8 и Android 11.

Galaxy Z Fold3 5G будет доступен в России по цене от 160 тысяч рублей за базовую версию, модель в максимальной комплектации обойдется в 170 тысяч рублей. Galaxy Z Flip3 5G оценен минимум в 90 тысяч рублей, топовая версия стоит 95 тысяч рублей.