Описано будущее складных смартфонов

Рынок складных смартфонов ожидает взрывной рост. Об этом сообщается в отчете агентства Counterpoint Research.

По оценке аналитиков, поставки смартфонов, имеющих складной форм-фактор, в 2021 году останутся на уровне девяти миллионов единиц. Тем не менее, по сравнению с 2020 годом рынок вырастет в три раза. Безусловным лидером сегмента остается Samsung, компания имеет долю в 88 процентов. Специалисты считают, что в ближайшем будущем корейская корпорация будет иметь долю не менее 77 процентов.

При этом спустя пару лет должен произойти резкий рост популярности складных смартфонов. В отчете Counterpoint Research говорится, что к 2023 году данный сегмент рынка вырастет в 10 раз. «Если Apple собирается выпустить свой складной смартфон к 2023 году, это не только станет переломным моментом для массового использования складных устройств, но и улучшит выход компонентов и масштаб для всей цепочки поставок», — полагают исследователи.

Несмотря на радужные перспективы, специалисты считают, что складные устройства все еще остаются довольно дорогими для потребителей. Чаще всего смартфоны Samsung со складным форм-фактором выбирают пользователи премиальных девайсов бренда с большим экраном, например, Galaxy Note.

В начале августа журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что Apple выпустит первый складной смартфон не раньше, чем через два-три года. Корпорации Тима Кука предсказывают серьезную борьбу за рынок, так как сейчас лидерство Smasung в данном сегменте неоспоримо.