Раскрыты сроки выхода складного iPhone

Apple представит первый складной смартфон в течение двух-трех лет. Об этом сообщает издание Ubergizmo.

Журналисты ссылаются на рассылку Марка Гурмана (Mark Gurman) Power On для Bloomberg. Согласно раскрытой специалистом информации, в настоящее время Apple не заинтересована заходить на рынок устройств с новым форм-фактором и готова подождать несколько лет. Гурман считает, что первого складного iPhone стоит ожидать не менее двух-трех лет.

Специалист объяснил, что сроки выхода подобного гаджета оказались сдвинуты из-за того, что в компании не очень представляют портрет пользователя складного устройства. Велика вероятность, что к моменту выпуска нового девайса от американской компании рынок будет насыщен и занят такими брендами, как Samsung. В этом случае компании Тима Кука придется вести конкуренцию.

Аналитик отметил, что не знает точных планов Apple на будущее. Согласно появляющимся в сети патентам складных смартфонов, инженеры корпорации либо уже работают над девайсом, либо только изучают рынок.

В марте авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) рассказал, что Apple выпустит складной смартфон не раньше, чем стабилизируется ситуация с дефицитом компонентов. Также специалист отметил, что с новым устройством компания намерена решить главную проблему складных аппаратов — низкую прочность гибких матриц экранов.