Google выпустит складной смартфон

Google представит складной смартфон до конца года. Об этом сообщает издание Gizmochina.

Журналисты ссылаются на отчет генерального директора компании Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росса Янга (Ross Young), который в свою очередь опирается на источники. По данным Янга, Google все еще работает над выпуском аппарата с гибким экраном. Складной телефон окажется первым подобным девайсом для американской корпорации.

Устройство, которое условно называется Pixel Fold — по наименованию флагманской линейки смартфонов Goolge — может быть представлено осенью. Росс Янг также раскрыл некоторую информацию о будущей модели. Pixel Fold получит OLED-дисплей, защищенный от физических воздействий ультратонким стеклом (UTG). Производством и поставками UTG займется Samsung Electronics. Кроме модели Fold компания работает над телефоном Pixel Roll, однако аппарат появится только в 2022 году.

Корейская компания представила стекло нового поколения в феврале 2020 года. Первым аппаратом с UTG оказалась раскладушка Samsung Galaxy Z Flip. Выпущенный осенью Galaxy Z Fold 2 также получил защитное покрытие для своего экрана.

Согласно слухам, кроме Google над складным смартфоном работает Apple. По информации авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), первый складной iPhone выйдет не раньше 2023 года.