Рассекречен удешевленный складной флагман Samsung

Samsung выпустит удешевленный складной смартфон. Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер под ником Tron.

По информации источника, модель Galaxy Z Flip 3 будет оценена в 1249 долларов или около 92 тысяч рублей. За эту цену покупатель получит флагманский аппарат с поддержкой 5G, имеющий восемь гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Специалист полагает, что таким образом Samsung намерена привлечь внимание к складным девайсам на фоне тренда на увеличение стоимости топовых смартфонов.

В рассекреченных данных сообщается, что Galaxy Z Flip 3 будет иметь складной корпус, основной 6,7-дюймовый AMOLED-экран с гибкой матрицей, 1,1-дюймовый дополнительный дисплей. Аппарат получит флагманский чип Snapdragon 865, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, одинарную фронтальную камеру разрешением 10 мегапикселей. Анонс устройства ожидается в августе.

Актуальная модель серии — Samsung Galaxy Z Flip 5G — была представлена в конце лета 2020 года. Аппарат оценили в 1450 долларов.

В июне 2020 года специалисты Strategic Analytics обратили внимание, что средняя стоимость смартфонов Samsung (ASP) увеличилась до 292 долларов — рекордного за последние шесть лет показателя. Аналитики предположили, что удорожание обусловлено высоким спросом на флагманские складные смартфоны.