Samsung официально отказалась от флагмана Galaxy Note

Samsung официально отменила выпуск нового флагмана серии Galaxy Note. Об этом сообщается на сайте компании.

Руководитель мобильного подразделения Samsung Electronics ТМ Ро (TM Roh) заявил, что в этом году компания откажется от выпуска одного из традиционных смартфонов. «Вместо того, чтобы представить новый Galaxy Note, мы расширим любимые функции Note на большее количество устройств Samsung Galaxy», — заметил Ро.

Топ-менеджер Samsung также рассказал, что ключевой особенностью запланированных флагманов бренда окажется долговечность. «Наше третье поколение складных устройств откроет новые удивительные возможности многозадачности и повышенную надежность», — объяснил предприниматель.

Анонс новых смартфонов Samsung намечен на 11 августа. По информации инсайдеров, корпорация покажет складные смартфоны Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3, а также смарт-часы Galaxy Watch 4 и беспроводные наушники Galaxy Buds 2.

В марте топ-менеджер корпорации Ко Дон-джин (Koh Dong-Jin) сообщил на ежегодном собрании акционеров, что в 2021 году Samsung не будет анонсировать смартфоны серии Galaxy Note. Представитель корпорации объяснил этот шаг дефицитом на рынке полупроводников. Слухи о том, что корейский производитель отложит выпуск флагманов, появились в конце 2020 года.