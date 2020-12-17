Раскрыта судьба Samsung Galaxy Note

Samsung продолжит выпускать смартфоны серии Galaxy Note. Об этом на условиях анонимности агентству Yonhap сообщил источник в компании.

«Мы готовимся выпустить новый смартфон серии Galaxy Note в следующем году», — заметил собеседник агентства. Журналисты также сослались на сообщение президента и главы мобильного подразделения Samsung Electronics Тэ Мун Ро (TM Roh). 16 декабря топ-менеджер корпорации намекнул журналистам, что компания намерена продолжить выпуск двух флагманских линеек — Galaxy S и Galaxy Note.

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Представители отрасли, с которыми пообщались журналисты, раскрыли некоторую информацию относительно будущих флагманов корейской компании. По их словам, за судьбу серии производительных смартфонов с большим экраном не стоит переживать. Источники полагают, что в 2021 году Samsung выпустит новые аппараты серии Galaxy S и Galaxy Note, причем представители первой линейки получат поддержку стилуса.

Компания Samsung представила первый смартфон серии Galaxy Note в 2011 году. Обычно корпорация из Южной Кореи выпускает флагманы линейки во второй половине года. Актуальным на данный момент устройством семейства Note является анонсированный в августе 2020 года Galaxy Note20.

В декабре источники издания ETNews заявили, что Samsung больше не планирует выпускать новые устройства серии Galaxy Note. Ранее информацию об этом опубликовал сетевой инсайдер Ice Universe, который не увидел в списке запланированных на 2021 год смартфонов аппаратов соответствующей серии.