Samsung Galaxy S21 провалился в продаже

Смартфоны серии Galaxy S21 продаются хуже аппаратов Samsung прошлого и позапрошлого годов. Об этом сообщает корейское издание Business Post.

Из оказавшихся в распоряжении журналистов данных следует, что продажи актуальных флагманов Samsung спустя шесть месяцев после релиза хуже аналогичных показателей смартфонов 2020 и 2019 годов. «Другими словами, Galaxy S21 расходятся слабее, чем Galaxy S20 и Galaxy S10», — заметили авторы.

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По данным агентства Kiwoom Securities, за полгода аппараты Galaxy S21 разошлись тиражом 13,5 миллионов единиц. За тот же период времени флагманы прошлого и позапрошлого годов продавались на 20 и 47 процентов лучше соответственно. Специалисты отметили, что новые аппараты корейской корпорации провалилсь в продаже.

В отчете говорится, что на фоне низкого спроса серии Galaxy S20 Samsung специально выпустила флагманы Galaxy S21 в продажу на месяц раньше. Подобная стратегия привела к возросшему спросу на девайсы на местном рынке, однако интерес к топовым устройства Samsung в мире, напротив, снизился.

В заключении эксперты отметили, что данный факт является разочаровывающим для Samsung. При этом они надеются, что с выходом Galaxy S22 в 2022 году ситуация изменится в лучшую сторону. Это может быть связано с оснащением смартфонов более мощным железом и сотрудничестве с компанией AMD, в рамках которого устройства получат производительные графические процессоры.

В марте 2020 года источники в цепочке производства смартфонов Samsung объяснили слабый интерес потребителей к новым девайсам бренда. По их мнению, это связано с экономическим кризисом и пандемией коронавируса.