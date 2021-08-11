Samsung изобрела гибридную камеру для смартфонов

Samsung запатентовала гибридную камеру для смартфонов. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Согласно описанию патента, основная камера расположена на двигающейся подложке. В этом случае объективы могут приводиться в движение посредством специального механизма и менять свое расположение. Судя по рисунку, три сенсора камеры образуют между собой треугольник. Каждый объектив имеет два отверстия, которые, в свою очередь, отличаются разной апертурой. Это означает, что камеры могут менять значение апертуры во время съемки.

По словам журналистов, данное изобретение позволяет улучшить качество объективов и, соответственно, снимаемого изображения. Камеру можно будет более тонко настроить под определенный тип съемки. Однако специалисты уверены, что подобная конструкция имеет недостатки. В частности, из-за большого количества подвижных частей гибридная камера имеет больший риск поломки, чем обычная. Учитывая, что светочувствительная оптика нуждается в точном расположении и калибровке, ремонт может стоить очень дорого.

В описании документа говорится, что за изобретением стоят инженеры подразделения Samsung Electro-Mechanics. Патент был зарегистрирован в октябре, однако в сети он появился только сейчас. Неизвестно, будет ли Samsung использовать данную разработку в будущих смартфонах.

В июне журналисты обнаружили патент Samsung на новый складной смартфон. Устройство имеет форм-фактор складного телефона, однако экран здесь спрятан в специальном ролике. Компания также зарегистрировала два возможных названия для аппарата — Samsung Galaxy Z Slide и Samsung Z Roll.