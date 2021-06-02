Xiaomi изобрела смартфон с вращающейся камерой

Xiaomi запатентовала смартфон с камерой, встроенной в круг и выступающей над корпусом. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Соответствующий патент был обнаружен на сайте Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). Согласно описанию, смартфон имеет встроенный в верхний торец круг, где находится фронтальная камера. В документации не раскрывается точное устройство гаджета, но журналисты считают, что круг с камерой вращается внутри корпуса, при необходимости обращая сторону с объективами на пользователя.

Изобретенный инженерами китайской компании прототипный смартфон также имеет основную камеру с тремя сенсорами, которые расположены в один ряд на задней панели девайса. Специалисты предположили, что камера может иметь такие же спецификации, как и у Mi 11 Pro — объективы разрешением 50, 13 и 8 мегапикселей.

Из-за того, что фронтальная камера находится во вращающемся блоке, дисплей телефона практически не имеет рамок и вырезов. Также аппарат имеет порт USB-C, динамик, отсек для сим-карты. На корпусе девайса присутствуют кнопки для регулировки громкости.

Ранее журналисты LetsGoDigital обнаружили в базе Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) патент на цилиндрический смартфон. Концептуальный аппарат совмещает в себе функции умной колонки и телефона, а также имеет выдвижной дисплей.