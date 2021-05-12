Xiaomi изобрела смартфон-цилиндр

Xiaomi запатентовала цилиндрический смартфон. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Изобретение китайской компании был подано в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) еще в марте, однако заявка была опубликована лишь в мае. Судя по изображениям, Xiaomi представила смартфон в виде цилиндра, гибкий дисплей которого может сворачиваться внутри корпуса.

По словам журналистов, визуально устройство напоминает смарт-колонку Xiaomi Mi Smart Speaker, о чем может свидетельствовать перфорация под динамики, находящаяся в нижней части корпуса. Однако в описании патента четко указано, что заявленный гаджет является смартфоном «с выдвижным экраном».

Специалисты рассмотрели изображения прототипа и увидели на них свойственные телефону особенности. В частности, авторы нашли двойную камеру и порт USB-C для зарядки и передачи данных. «Судя по конструкции объективов, это основная камера, вспышка и зум-камера», — уточнили журналисты.

В сообщении говорится, что выдвижной экран и внушительная акустическая система делают это мультимедийное устройство подходящим для просмотра фильмов или прослушивания музыки в компании. Однако из-за специфического корпуса разговаривать по этому устройству и переносить его в кармане или сумке кажется не очень удобным.

В начале 2020 года в сети появился патент смартфона Xiaomi, имеющего три экрана. По сути, один гибкий дисплей охватывает переднюю и заднюю панели, а также торец устройства.