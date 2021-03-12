Раскрыта конструкция складного смартфона Xiaomi

Новый флагманский смартфон Xiaomi будет состоять из двух частей. Об этом сообщает издание TechRadar со ссылкой на китайских инсайдеров.

Источники рассказали, что устройство будет собрано из двух половинок, соединенных шарниром. Основной дисплей будет расположен во внутренней части девайса, дополнительный — снаружи. Журналисты сравнили будущий девайс с Samsung Galaxy Z Fold 2 и Huawei Mate X2, которые имеют аналогичную конструкцию.

Согласно раскрытым данным, основная панель гаджета будет иметь диагональ 8,03 дюйма в открытом состоянии, дополнительная — 6,38 дюйма. Таким образом, аппарат Xiaomi будет превосходить по габаритам флагманский девайс Samsung. Например, Galaxy Z Fold 2 имеет 7,6-дюймовый основной и 6,23-дюймовый дополнительный дисплеи. Авторы подытожили, что дизайн обоих девайсов будет практически идентичен.

Судя по всему, модель получит название Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max. Журналисты уточнили, что новое устройство будет продолжать линейку концептуальных смартфонов Mi Mix. Например, оригинальный Xiaomi Mi Mix, выпущенный в 2016 году, одним из первых на рынке получил практически безрамочный дисплей.

Согласно ранним слухам, гибкий экран для аппарата поставит Samsung Display. Также есть предположения, что смартфон выйдет в нескольких версиях, одна из которых получит постфикс Lite в названии и будет ориентирована на широкий круг потребителей. Сроки анонса флагманского гаджета не раскрываются.

В начале года журналисты раскрыли патент Xiaomi на смартфон-раскладушку. Аппарат имеет два дисплея, соединенных шарниром, с помощью которого смартфон может раскладываться в длину. При этом запатентованное устройство по конструкции больше напоминало не Samsung Galaxy Z Fold 2, а раскладушку Motorola Razr.