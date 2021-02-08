Xiaomi рассекретила свой самый дорогой смартфон

Xiaomi собирается выпустить рекордный по стоимости смартфон. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на соцсети основателя компании Лэя Цзюня (Lei Jun).

Цзюнь спросил своих подписчиков в Weibo, готовы ли они приобрести смартфон премиум-класса стоимостью около 10 тысяч юаней или около 116 тысяч рублей. Руководитель корпорации признался, что Xiaomi работает над подобным устройством и хочет услышать мнение своих потребителей. Лэй Цзюнь также заявил, что представители компании хотели бы обсудить перспективы выпуска подобных флагманских устройств с потребителями на сессии вопросов и ответов 7 февраля.

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Судя по рассекреченному схематичному изображению девайса, это будет аппарат с тонкими рамками и экраном без вырезов. Журналисты заметили, что флагман окажется самым дорогим гаджетом компании в линейке смартфонов на данный момент, если Xiaomi выпустит устройство в ближайшие месяцы. Для сравнения, самым высоко оцененным смартфоном в ассортименте бренда по состоянию на начало 2021 года является модель Mi 11 Special Edition. Стоимость гаджета составляет 4699 юаней или около 55 тысяч рублей.

Также авторы предположили, что Лэй Цзюнь намекал на создание устройства с гибкой OLED-панелью. «Маловероятно, что Xiaomi выпустит смартфон, который будет стоить в районе 1500 долларов и не иметь складной конструкции», — говорится в материале. Журналисты подытожили, что сообщение основателя китайской компании можно рассматривать как ранний анонс первого складного телефона от Xiaomi.

Ранее стало известно, что Xiaomi запатентовала смартфон, экран которого полностью оборачивает корпус устройства. Компания зарегистрировала две модели — с выпадающей камерой и вырезом в стиле iPhone.