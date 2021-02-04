Xiaomi изобрела безрамочный смартфон в стиле iPhone

Xiaomi запатентовала смартфон с экраном, обернутым вокруг корпуса. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Документ обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно изображениям, изобретенный смартфон имеет гибкий дисплей, который оборачивает корпус устройства со всех сторон. Судя по описанию, подобная конструкция делает переднюю и заднюю панель равноценными с точки зрения доступа к основным функциями устройства.

Компания зарегистрировала две концептуальные модели. Первая имеет выпадающий из верхнего торца модуль с камерами, вторая — экранный элемент в стиле выреза iPhone. В нем расположены фронтальная камера, разговорный динамик и датчики. Судя по всему, Xiaomi тестирует обе версии гаджета.

Прототип имеет порт USB-C и 3,5-миллиметровый аудиоразъем под наушники. Точные характеристики девайса не раскрываются.

Журналисты заметили, что внешне устройство напоминает собой смартфон Mi Mix Alpha, который Xiaomi представила в 2019 году. Аппарат имел экран, расположенный по всей площади девайса. Компания оценила телефон в 20 тысяч юаней или около 234 тысяч рублей.

Летом 2020 года Xiaomi заявила, что отказывается от широких продаж смартфона Mi Mix Alpha. Основатель компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) уточнил, что девайс был исключительно исследовательским проектом, который достиг своей цели.