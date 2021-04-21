Samsung изобрела бронированный смартфон

Samsung представит смартфон с усиленным корпусом. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Журналисты обнаружили в сети ссылки на регистрацию нового товарного знака Armor Frame («Бронированная рама»). Компания зарегистрировала торговый знак как у южнокорейского регулятора KIPO, так и в Европейском патентном ведомстве (EUIPO) и Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO). Товарный знак относится к категории «смартфоны».

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Авторы изобретения не уточняют, из какого материала будет создана «бронированная рама». Журналисты полагают, что усиленная боковая рамка будет предназначена для складных смартфонов, что позволит увеличить их прочность. Используемые в создании телефонов пластиковые и металлические рамки не являются долговечными — первые при физическом контакте трескаются и ломаются, вторые сохраняют форму, но собирают многочисленные царапины.

Также журналисты считают, что бронь для смартфонов будет отличаться повышенной ударопрочностью и получит военный сертификат MIL-STD-810G. Специалисты предположили, что рамка будет изготовлена из углеродного сплава или титана. Последний материал дороже алюминия или стали, однако легче и прочнее.

Ожидается, что в августе Samsung выпустит складные смартфоны Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. В материале говорится, что рамка Armor Frame может быть использована в обеих моделях. Актуальные складные устройства Samsung имеют стекло UTG (Ultra Thin Glass), которое защищает дисплеи телефонов от царапин.

В январе журналисты обратили внимание, что смартфоны Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip имеют неисправимый недостаток. Девайсы со складным экраном ломаются на морозе.