Представлен смартфон-рулон

LG анонсировала смартфон с изменяемой диагональю дисплея. Об этом сообщает издание The Verge.

Девайс LG Rollable был представлен в ходе онлайн-презентации CES 2021. Аппарат имеет гибкий гибридный дисплей и особую конструкцию, благодаря которой может изменять диагональ экрана. Журналисты заметили, что фактически концептуальный гаджет является устройством 2-в-1 — смартфоном и планшетом. Впервые LG рассказала о работе над Rollable в сентябре 2020 года.

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Судя по материалам LG, изменение размера устройства происходит благодаря специальному механизму, который способен свернуть гибкий дисплей в рулон. Трансформация в планшет и обратно происходит без физических усилий пользователя. Размеры экрана устройства в сложенном и разложенном состоянии и технические характеристики не раскрываются.

LG Rollable является концептуальным смартфоном, о сроках появления девайса в широкой продаже ничего не сообщается. Девайс был создан в рамках исследовательского направления Explorer Project. Ранее в рамках данного проекта корейская компания представила смартфон Wing, который состоит из двух дисплеев, расположенных перпендикулярно друг другу.

Это не первый аппарат с рулонной конструкцией. В ноябре Oppo представила смартфон X 2021, который получил гибкий складной экран, способный трансформироваться в зависимости от сценария использования. Процесс трансформации устройства происходит с помощью двух электромоторов, находящихся внутри корпуса гаджета.