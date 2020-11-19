Представлен первый смартфон-рулон

Oppo показала смартфон с рулонным дисплеем. Видео с демонстрацией работы концепта устройства опубликовано на YouTube-канале компании.

Представленный аппарат получил название Oppo X 2021. Девайс имеет гибкий складной экран, который может трансформироваться в зависимости от сценария использования. В сложенном состоянии диагональ дисплея составляет 6,7 дюйма, в этом случае часть гибкой панели находится в свернутом состоянии. Если смартфон разложить, растянув рамки, то диагональ экрана составит 7,4 дюйма.

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Согласно описанию, Oppo X 2021 имеет гибкую матрицу толщиной 0,1 миллиметра. От физических воздействий и повреждений первый рулонный дисплей на рынке защищает специальное твердое покрытие Warp Track. Процесс трансформации устройства происходит с помощью двух электромоторов, находящихся внутри корпуса гаджета. Внутри смартфона также находится металлическая рама с ребрами жесткости, которая защищает девайс от поломок.

Представители Oppo уточнили, что анонсированный девайс является концептом. В связи с этим неизвестно, будет ли компания доводить прототип устройства с гибким экраном до серийного образца.

В конце сентября корейская компания LG выпустила на рынок первый телевизор с рулонной матрицей. Гибкий экран LG Signature OLED TV R, получивший разрешение 4K, может сворачиваться в специальную подставку. Стоимость телевизора составляет 100 миллионов корейских вон, или около 6,9 миллиона рублей.