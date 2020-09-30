LG выпустила телевизор-рулон

LG выпустила первый телевизор с рулонной матрицей. Премиальный девайс будет доступнен для покупки в октябре, сообщает издание GizChina со ссылкой на материалы компании.

Модель получила название LG Signature OLED TV R. Аппарат отличается от других устройств на рынке тем, что имеет гибкий OLED-экран, который сворачивается в специальную подставку. Согласно описанию девайса, процесс сворачивания и разворачивания панели занимает около 15 секунд. Гибкий дисплей рассчитан на 50 тысяч циклов, или 13 лет использования, если включать и выключать прибор до 10 раз в день.

Аппарат поддерживает 4К-разрешение. Также известно, что телевизор оснащен встроенной акустической системой мощностью 100 ватт.

Журналисты заметили, что LG Signature OLED TV R был анонсирован еще на выставке Consumer Electronics Show (CES), которая состоялась в январе 2019 года. Однако в тот момент LG демонстрировала лишь прототип аппарата. В настоящий момент доступен сайт, на котором можно оставить предзаказ на телевизор-рулон. LG Signature OLED TV R поступит в продажу в октябре, его стоимость составит 100 миллионов корейских вон, или около 6,8 миллиона рублей.

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