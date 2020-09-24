Samsung выпустила телевизоры за полмиллиона рублей

Samsung представила в России линейку флагманских телевизоров QLED 2020. Новые модели имеют матрицу разрешением 8К, сообщается на сайте компании.

В сообщении говорится, что компания расширила модельный ряд телевизоров QLED 2020 новым устройством — Q900T. Аппарат имеет экран с тонкими рамками Infinity Screen, поддерживает улучшающую качество контента за счет расширения цветового спектра технологию Quantum HDR, отличается стопроцентным цветовым объемом с технологией квантовых точек.

Телевизор доступен в двух версиях, стоимость устройств колеблется в районе полумиллиона рублей. Базовая модель с диагональю 65 дюймов оценена в 449 990 рублей, топовая с 75-дюймовым экраном стоит 599 990 рублей. Q900T можно приобрести в российском онлайн-магазине Samsung.

В описании продукта уточняется, что телевизор имеет производительный процессор Quantum 8K, использующий в работе нейронные сети. Также Q900T поддерживает технологию Object Tracking Sound+, которая отвечает за иммерсивное трехмерное звучание. Еще одна технология — Q-Symphony — помогает синхронизировать звук с нескольких источников, например, с динамиков телевизора и саундбара.