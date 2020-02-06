Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Владельцы телевизоров Samsung из России и стран СНГ рассказали о блокировке оборудования. В компании объяснили блокировку следованию внутренним правилам и законам, передает TJournal.

О том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров россиян, рассказали читатели издания. По словам одного из них, на устройстве перестали запускаться приложения и появилась надпись о том, что телевизор не функционирует полноценно в данном регионе. Владелец девайса заявил, что приобрел его в декабре 2019 года в одном из отечественных интернет-магазинов. Он отметил, что после первого включения девайс авторизовался на сайте Samsung как оригинальный.

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Издание обратило внимание на то, что подобные жалобы появились у других россиян, а также жителей Белоруссии, Украины и Молдавии. Например, пользователь техники Samsung из Белоруссии сообщал, что приобретенный им в Польше телевизор корейской компании был растаможен, однако не избежал блокировки.

В статьях на тему блокировки объяснялось, что телевизоры перестают функционировать из-за того, что были ввезены в страну нелегальным способом или эксплуатировались не по месту приобретения. Издание замечает, что пользователи сети нашли решение проблемы переключением региона в сервисных настройках.

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций. Компания посоветовала не переключать регион использования и приобретать технику только у официальных ретейлеров.

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