Владельцев банковских карт начали обкрадывать через телевизоры

Мошенники научились обчищать счета пользователей Amazon, подключаясь к учетной записи жертв через смарт-телевизор. О новой схеме пишет издание The Register.

Один из клиентов Amazon пожаловался журналистам на то, что уже несколько месяцев страдает от несанкционированных покупок, совершаемых с его банковской карты. В техподдержке Amazon пострадавшему помочь не смогли.

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Оказалось, что злоумышленник подключился к аккаунту жертвы через свой смарт-телевизор, который не отображается в обычных настройках. Через это устройство аферист совершал покупки онлайн. Этому не смогла помешать ни смена пароля, ни двухфакторная аутентификация.

Журналисты The Register, опросившие собственных читателей, убедились в том, что такой вид воровства средств с карты является распространенной практикой. Один из пострадавших от мошенников по имени Джон д'Шейд (Jon d'Shade) рассказал, что не видел в своем аккаунте посторонних устройств, но затем заметил на странице Amazon Prime два незнакомых авторизованных смарт-телевизора Samsung и Vizio. Мужчине удалось добиться от Amazon возврата не санкционированных им списаний, после чего он сменил пароли.

В Amazon пока не отреагировали на запрос издания, однако, по данным The Register, компания проводит расследование.

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