Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Телефонные мошенники стали выдавать себя за сотрудников следствия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Представившись следователем, неизвестные сообщают гражданину, что его признали потерпевшим по уголовному делу, которое якобы было возбуждено по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств. В качестве доказательства злоумышленники приводят некие «правовые документы».

После этого жертве предлагают перечислить различные крупные суммы по платежным реквизитам. Это якобы нужно для того, чтобы обеспечить возмещение причиненного морального вреда.

В СК предупредили, что сотрудники следствия никогда не просят переводить деньги на счета. «Для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших», — пояснили в комитете.

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