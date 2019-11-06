Стали известны новые жертвы кибермошенников

Появился новый вид мошенничества, ориентированный на сотрудников банков. Об этом заявили в компании «Лаборатория Касперского», передает газета «Известия».

Злоумышленники присылают сотруднику или организации письмо с предложением пройти оценку знаний и навыков. Для этого жертву просят авторизоваться на сайте с помощью рабочих логина и пароля. Отмечается, что в тексте письма может идти речь об обязательном прохождении процедуры, а также упоминаться денежное вознаграждение.

Таким образом мошенники могут получить доступ к корпоративной переписке и базам данных клиентов, если они пересылаются в открытом виде, предупредила контент-аналитик Татьяна Щербакова. По подсчетам аналитика Антона Быкова, на данный момент уже может быть взломано несколько тысяч корпоративных аккаунтов.

В октябре стало известно, что за 2018 год кибермошенники похитили у россиян около двух миллиардов рублей. Чаще всего злоумышленники пользовались для этого подменными номерами. В среднем каждый обманутый гражданин лишался от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

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