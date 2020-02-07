Назван способ обойти блокировку телевизоров Samsung

Обойти блокировку телевизоров Samsung можно с помощью сервисов прокси. Такой способ назвал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, передает РИА Новости.

По его словам, в случае, если владелец заблокированного устройства подключится к сети прокси-сервера, Smart-функции несертифицированных для эксплуатации в России телевизоры будут работать.

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«Если пользователь хочет снять такую блокировку, то можно настроить неофициальные патчи ПО смарт-ТВ или создать проксированную сеть, то есть подключить смарт-ТВ к модему, который входит в интернет через прокси, через ту страну, в которой он должен работать — европейская или иная страна», — пояснил Щельцин. По его словам, такой способ обхода блокировки является полностью легальным, так как подобные полномочия потребителя прописаны в пользовательском соглашении.

Эксперт заметил, что существенным минусом данного метода является повышенная плата за сетевое соединение. По оценке Щельцина, проксирование может обойтись клиенту «как тройной тариф домашнего интернета».

Samsung объяснила, что блокировка затрагивает функции тех устройств, которые были произведены для использования на территории других государств. В компании посоветовали потребителям при покупке ТВ проверять наличие сертификата ЕАС и обращать внимание на модель устройства. В заявлении уточняется, что сертифицированные для продажи в России телевизоры в полном наименовании модели оканчиваются на буквы RU.

В феврале владельцы телевизоров Samsung рассказали о блокировке Smart-функции девайсов, включая запуск приложений. В статьях на тему блокировок объяснялось, что ограничения возникли из-за несоответствия региона покупки телевизора и региона использования. Одним из способов обойти блокировку назвали переключение региона использования ТВ в сервисных настройках.

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