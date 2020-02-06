Samsung объяснила блокировку телевизоров россиян

Samsung Electronics объяснила блокировку Smart-функции своих телевизоров в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой)», — пояснили там.

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В компании добавили, что такие устройства не сертифицированы в России и поэтому производитель не может гарантировать их корректную работу. Россиянам также порекомендовали при покупке телевизоров проверять наличие сертификата EAC (сертификат соответствия техническому регламенту Eвразийского Экономического Союза) в месте продажи и удостовериться, что модель, указанная в сертификате, полностью совпадает с моделью устройства. В Samsung отметили, что телевизоры, сертифицированные для продажи в России, в полном наименовании модели оканчиваются на буквы RU.

О том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров россиян, ранее 6 февраля рассказали читатели TJournal. По словам одного из них, на устройстве перестали запускаться приложения и появилась надпись о том, что телевизор не функционирует полноценно в данном регионе. Владелец девайса заявил, что приобрел его в декабре 2019 года в одном из отечественных интернет-магазинов. Он отметил, что после первого включения телевизор авторизовался на сайте Samsung как оригинальный.

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