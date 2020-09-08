LG раскрыла смартфон с поворотным экраном

LG представит смартфон, имеющий поворотный экран. Релиз устройства состоится 14 сентября, сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы компании.

Новый девайс получит название Wing и два дисплея, один из которых расположен поверх другого. Дополнительный экран сможет поворачиваться на 90 градусов, в результате чего пользователь получит возможность взаимодействовать с обоими дисплеями одновременно. В своих материалах корейская компания сообщает, что LG Wing станет одним из устройств концептуальной серии Explorer Project.

Размеры дисплеев и габариты гаджета не раскрываются. Однако представители LG уточнили, что девайс выйдет с чипом Qualcomm Snapdragon седьмой серии, будет поддерживать работу в сетях 5G и получит тройную камеру с основным 64-мегапиксельным сенсором.

В сообщении LG говорится, что в рамках Explorer Project инженеры компании открывают новый способ взаимодействия со смартфонами. Корейский бренд не раскрывает информации о том, поступит ли устройство в массовое производство, и сколько оно будет стоить.

В конце июля журналисты проанализировали политику ценообразования на рынке складных смартфонов на примере продуктов другой корейской компании — Samsung. По словам специалистов, высокая стоимость девайсов со складным дисплеем объясняется использованием при их создании дорогих компонентов и новых технологий, а также низким уровнем конкуренции на рынке.