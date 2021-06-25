Рассекречен новый складной смартфон Samsung

Samsung выпустит новый смартфон со складным экраном в 2022 году. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Журналисты обнаружили в сети патент, который корейская компания подала еще ноябре 2020 года. Однако в базе Управления США по патентам и товарным знакам (USPTO) документация появилась только сейчас. Устройство имеет форм-фактор складного телефона, однако экран здесь спрятан в специальном ролике. В стандартном состоянии девайс имеет размеры обычного смартфона, однако экран при необходимости можно расширить примерно на 30 процентов.

За выдвижение дисплея отвечает специальный автоматизированный механизм, то есть пользователю не нужно прикладывать силу рук. После выдвижения гибкого экрана конструкция рассекреченного гаджета фиксируется. Упоминается, что в переднюю панель аппарата встроен дактилоскопический сенсор и фронтальная камера. На боковых гранях телефона нет физических кнопок, в нижней части находятся порт USB-C, микрофон и динамики.

Компания также зарегистрировала два возможных названия для аппарата — Samsung Galaxy Z Slide и Samsung Z Roll. Журналисты полагают, что анонс финальной версии устройства состоится не раньше 2022 года.

В марте Samsung показала тизер будущего смартфона Galaxy, который получит «самый мощный» процессор Exynos 2100, работающий на частоте 2900 мегагерц. Основная камера девайса будет иметь шесть объективов, один из которых получит рекордное разрешение 200 мегапикселей.